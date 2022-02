VOORBESCHOUWING: Fuglsang wil zichzelf terugvinden en Nizzolo vervanger van Greipel bij Israel-Premier Tech

Nu het wegseizoen weer begonnen is, is het tijd om voor te beschouwen naar wat we in 2022 mogen verwachten van de verschillende wielerploegen. We houden de verschillende WorldTour- ploegen onder de loep. Vandaag: Israel-Premier Tech.

SAMENSTELLING PLOEG Naast het wielerpensioen van André Greipel kon niet gekeken worden. Ook van andere rappe mannen als Hofstetter en Cimolai werd afscheid genomen. Dit werd opgevangen door Nizzolo aan te trekken. Clarke kwam mee over van Qhubeka, Fuglsang en Houle van Astana. Ook de jonge Strong is een nieuwkomer. Dan Martin stopte, net als Greipel. Voorts nam de ploeg ook afscheid van Renard en Vahtra. PLUSPUNTEN Het na aanslepende onderhandelingen bereiken van een akkoord met cosponsor Premier Tech. Als iedereen op dezelfde lijn zit, kan dat voor extra slagkracht zorgen richting de toekomst. Met aanwinsten als Fuglsang en Nizzolo doet Israel-Premier Tech nu ook al van zich spreken. Het krijgt er een kopman bij voor klassiekers en rittenkoersen en in de sprint verhoogt het misschien lichtjes weer zijn kans op succes. MINPUNTEN Fuglsang en Clarke zijn mannen met adelbrieven, maar ook renners die een eind boven de dertig zijn en een jaar zonder overwinning achter de rug hebben. Het aantrekken van grote namen die in het laatste deel van hun carrière zitten, is niet altijd een succes gebleken. Kijk maar naar grootverdiener Froome. Inmiddels zijn er ook in het eigen team grote twijfels of die ooit nog zijn niveau van weleer kan evenaren. X-FACTOR In een ploeg met Chris Froome ligt de X-factor altijd bij, jawel, Chris Froome. Ook al zijn de verwachtingen rond zijn persoon al zodanig gedaald. Maar Froome lokt wel belangstelling: als hij spreekt, luistert de wielerwereld. Voorts is het vooral uitkijken of Fuglsang wel nog het niveau kan halen dat hem ooit naar winst piloteerde in Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Lombardije.