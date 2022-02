Boonen tekent voorbehoud aan bij versterkt Jumbo-Visma: "Wout niet iemand die in verleden ploeg goed benut heeft"

Een versterkt Jumbo-Visma zou Wout van Aert een betere kans op succes moeten bieden. Tom Boonen gaat niet per se mee in de analyse die voorts toch door velen gedeeld wordt. Volgens hem gaat het ook voor Van Aert zelf aanpassen worden.

In Wuyts & Boonen, de nieuwe podcast van HLN, bespreekt de wielerkampioen van weleer het new look Jumbo-Visma. "Het gaat helemaal anders zijn en dat vergt ook een aanpassingsperiode. Het gaat niet zozeer om het feit dat je de middelen krijgt om te gebruiken. Je moet dat leren te werken met een ploeg en leren die ten volle te benutten. Dat gaat niet simpel zijn."

Het zou dus een hele tijd kunnen duren eer bij Jumbo-Visma alle puzzelstukjes in mekaar passen. "Ik denk niet dat we dit jaar al gaan zien hoe dat ten volle benut kan worden. Het gaat zeker geen kopie worden van hoe Quick-Step werkt, want die mensen daar zijn dat al gewend. Die hebben die historiek mee."

STERKE INDIVIDUEN BETEKENT NIET AUTOMATISCH STERKE PLOEG

Jumbo-Visma heeft zeker sterke klassieke renners aangetrokken, maar dat is dus nog geen garantie op succes. "Het is in het verleden al genoeg gebleken dat het niet voldoende is dat je heel sterke individuen bij elkaar plaatst om een ploeg te vormen. Ik ben er heel nieuwsgierig naar. Dat is één van de dingen die ik mij het hardst afvraag: hoe makkelijk dat zal gaan."

Ook hier komt een groot deel van de verantwoordelijkheid weer bij de kopman terecht. "Wout is niet iemand die in het verleden zijn ploeg goed benut heeft", is Boonen van mening. "Wout is een goede ploegspeler, dat is iets anders, maar hij benut zijn ploegmaten niet voldoende. Hij kan zich veel veroorloven omdat hij zo sterk is en zo kan hij zelf veel situaties rechtzetten."