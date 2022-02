Christophe Laporte maakt debuut als ploegmaat van Wout van Aert: "Andere manier van werken"

Wout van Aert rijdt de Omloop Het Nieuwsblad met enkele nieuwe ploegmaten. Tiesj Benoot en Tosh Van Der Sande, maar ook de Fransman Christophe Laporte is erbij.

Laporte is heel blij bij Jumbo Visma. “Dit is de ploeg waar ik naar op zoek was: het is een groter team, die verandering had ik nodig. Ze willen de kleinste details verbeteren, het is een andere manier van werken. Daarnaast pusht je jezelf ook als je met de beste renners ter wereld mag rijden”, zegt hij aan Cyclism'Actu.

Hij zal veel in dienst van Van Aert rijden, voor hemzelf komen er weinig kansen. “Niet in alle wedstrijden, vooral niet in de grote klassiekers. Het hangt ook af van de conditie en het niveau dan ik heb. We hebben meerdere goede renners in de ploeg en je moet de vorm af hebben om die kansen af te dwingen.”

De verwachtingen, zeker van buitenuit, zijn groot. “Er wordt veel over ons gepraat in de Belgische en Nederlandse media, want iedereen ziet dat Jumbo-Visma sterker is geworden. We hoeven ons ook niet te verstoppen, we hebben een heel goede ploeg voor de voorjaarswedstrijden.”