Intermarché maakt selectie voor Omloop en Kuurne bekend, ook parcoursverkenning

Intermarché-Wanty Gobert zal donderdag het parcours van de Omloop Het Nieuwsblad verkennen. De selectie is ondertussen rond voor de twee koersen van komend weekend.

Voor de Omloop Het Nieuwsblad komen Alexander Kristoff (Noo), Sven Erik Byström (Noo), Aimé De Gendt, Andrea Pasqualon (Ita), Adrien Petit (Fra), Loïc Vliegen en Dimitri Claeys aan de start.

Voor Kuurne-Brussel-Kuurne zijn dat Alexander Kristoff (Noo), Sven Erik Byström (Noo), Andrea Pasqualon (Ita), Barnabas Peak (Hon), Taco van der Hoorn (Ned), Baptiste Planckaert en Boy van Poppel (Ned).

Parcoursverkenning voor de Omloop staat donderdag op het programma. Het traject zal bepaald worden door de weersomstandigheden.

“We doen dit om voor de renners nog eens het gevoel met de kasseien en de korte hellingen op te frissen. En zo weten we waaraan we ons zaterdag mogen verwachten. Het is eveneens een laatste test voor het materiaal. Op die manier laten wij niets aan het toeval over. Op het programma staat donderdag een tocht van zowat 85 kilometer. Maar we kunnen ingrijpen als het weer echt te slecht moest zijn. Dan korten wij de verkenning in. We moeten nu ook geen problemen gaan zoeken in aanloop naar de voorjaarsklassiekers”, meldt sportdirecteur Hilaire Van Der Schueren.

De wielerploeg heeft momenteel al vier overwinningen gepakt dit seizoen. “Alexander Kristoff, Biniam Girmay Hailu en Jan Hirt, deze laatste met een ritzege en het eindklassement van de Ronde van Oman, hebben de nul al weggeveegd. Alexander Kristoff is er zowel zaterdag als zondag in Kuurne bij. Hij toonde in de Clasica de Almeria, waarin hij iedereen achter zich hield, dat hij stilaan klaar is. Wij trekken met een geruster gemoed naar de start van de Omloop Het Nieuwsblad, nu we al vier zeges hebben. Kristoff en Andrea Pasqualon worden onze vooruitgeschoven mannen voor de Omloop. Afwachten hoe het koersverloop eruit zal zien na de Muur van Geraardsbergen. Dan kunnen we nog altijd omschakelen.”