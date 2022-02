Naesen verwacht na goede winter sprints in openingsweekend: "Ik weet dat ik zaterdag kippenvel zal hebben"

Het is ook voor Oliver Naesen volop uitkijken naar het Vlaams openingsweekend. De goede winter die hij achter de rug heeft, moet hem in staat stellen om een matig 2021 uit te wissen. Zijn piek ligt wel nog niet dit weekend, want hij verwacht een sprint in de Omloop en in Kuurne.

"Ik heb een geweldige winter achter de rug", brengt Oliver Naesen schitterend nieuws. "Ik ben niet ziek geweest, ik heb geen Covid geweest, ik ben niet gevallen. De lichten staan op groen. Ik heb anders opgebouwd dan andere jaren, maar het doel is om in goede vorm te starten aan Parijs-Nice en de klassiekers die volgen." Een opbouw waar Naesen ook helemaal achter staat. "Het is een oordeelkundig plan, omdat het profiel van de Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne anders is dan vorige jaren. Die koersen zullen waarschijnlijk op een sprint uitdraaien. Ik heb dus liever mijn piek iets later in het jaar, al blijven deze koersen speciaal." OMLOOP PASSEERT LANGS HUIS VAN NAESEN Het gevoel van die eerste koersen door Vlaanderen, dat is inderdaad met weinig anders te vergelijken. "Ik weet dat ik zaterdag kippenvel zal hebben als ik aan de start sta in Gent. Vooral aangezien de koers praktisch langs mijn huis passeert."