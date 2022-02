Tim Declercq bespreekt reden voor afwezigheid in Vlaams openingsweekend: "Geen gevolgen op lange termijn"

Zoek niet naar Tim Declercq in het Vlaamse openingsweekend. De reden voor zijn afwezigheid is ook gekend: Declercq lijdt aan pericarditis, een ontsteking aan het hartzakje. Het is toch even schrikken om dat te vernemen. Gelukkig zal er geen blijvende schade zijn.

Tim Declercq bespreekt zijn toestand op zijn Instagrampagina. "Ik begon het seizoen heel goed en ik voelde me klaar om alles te geven voor Quick-Step Alpha Vinyl. Enkele uren na de eerste etappe in de Ronde van de Algarve voelde ik me heel slecht. We wisten niet onmiddellijk wat het was. Later werd de diagnose vastgesteld: pericarditis."

Declercq heeft ook wel goed nieuws te melden. "De symptomen zijn verdwenen en er zullen geen gevolgen zijn voor de lange termijn." Desondanks dus geen Omloop of Kuurne-Brussel-Kuurne voor hem. "We zullen het advies van de dokter volgen, de komende weken de fiets aan de kant laten en de Wolfpack toejuichen."

Het werkpaard van Quick-Step is er zijn humor niet door verloren. "Het is enigszins met een bloedend hart, figuurlijk dan, dat ik mijn geliefde klassiekers mis." Een grapje à la Declercq, die verwijzing naar het hart. Het is nu al uitkijken naar zijn terugkeer in het peloton. "We proberen om sterker dan ooit tevoren terug te keren."