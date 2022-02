VOORBESCHOUWING: BikeExchange-Jayco stunt met komst van Dylan Groenewegen

Nu het wegseizoen weer begonnen is, is het tijd om voor te beschouwen naar wat we in 2022 mogen verwachten van de verschillende wielerploegen. We houden de verschillende WorldTour- ploegen onder de loep. Vandaag: BikeExchange-Jayco.

SAMENSTELLING PLOEG Brookwalter hing zijn fiets aan de haak. Nieve, Chaves, Zeits, Stannard en Peák vertrokken. Craddock, Sobrero, Maas, Stewart, Balmer en Peña vormden lange tijd het kransje nieuwkomers. Tot met Jumbo-Visma een overeenkomst werd bereikt en Dylan Groenewegen alsnog gestrikt kon worden. Nadat hij vorig jaar stagiair was, maakt ook O'Brien nu volwaardig deel uit van de ploeg. PLUSPUNTEN Door het vinden van een nieuwe cosponsor met Jayco moeten financiële problemen achterwege blijven. Dat Groenewegen nog naar de ploeg gehaald kon worden, is een absolute meevaller. Het was ten slotte al december en de Nederlander lag op dat moment nog onder contract. Desondanks ging het heel snel en kon het sportief project van BikeExchange Groenewegen, een garantie voor x aantal zeges, overtuigen. MINPUNTEN De ploeg draait rond de drietand Groenewegen - Matthews - Simon Yates. Als de overwinningen niet van die drie komen, dringt de vraag zich op wie er dan wel voor kan zorgen. Een kwetsbaar team dus als de absolute kopmannen het niet klaren. Ook is het de vraag of Simon Yates zich bergop nog voldoende ondersteund zal voelen na het vertrek van Nieve en Chaves. X-FACTOR Door de timing van zijn overstap en zijn uitstraling als topsprinter, kan dit enkel Dylan Groenewegen zijn. Groenewegen is een zeer welgekomen uithangbord voor BikeExchange-Jayco. Zonder hem was daar toch wel een gebrek aan. Na een paar turbulente jaren doet een nieuwe omgeving hem mogelijk ook wel goed. Zeker in de Tour zal hij iets willen teruggeven voor het vertrouwen van zijn nieuwe ploeg.