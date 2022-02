Wielercommentator maakt rekening van Greg Van Avermaet en Philippe Gilbert

Het nieuwe seizoen staat voor de deur en Sporza heeft ook weer zijn Wielermanager die gelanceerd werd.

Wielercommentator Carl Berteele heeft zijn team Belgian Waffles met redelijk wat Belgische renners samengesteld. Wout van Aert, Jasper Stuyven, Yves Lampaert, Tim Wellens en Victor Campenaerts zijn van de partij, net als Oliver Naesen en Sep Vanmarcke.

"Dat duo moet me verrassen", zegt Berteele. "Naesen selecteer ik op basis van de laatste kans. Hij heeft een kwakkelseizoen achter de rug en moet dat rechtzetten. Vanmarcke is een vraagteken na een moeilijke winter. Maar hij eindigde wel 2e in een etappe in de Provence. Dat heb ik nog niet veel andere klassieke mannen zien doen in de voorbereidingskoersen."

Greg Van Avermaet en Philippe Gilbert hebben compleet afgedaan bij Berteele. "Om budgettaire redenen, maar ook ook omdat ik in hen geen winnaars meer zie."a