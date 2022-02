🎥 Bas Tietema en zijn ploegmaats moeten tijdens verkenning... bij een boer schuilen voor de hagel

Koersen is... bij een boer schuilen voor de hagel. Soms toch. Bas Tietema en zijn ploegmaats bij Bingoal Pauwels Sauzen WB hebben dat deze namiddag ook mogen ervaren. De verkenning van Kuurne-Brussel-Kuurne liep iets anders dan verwacht.

De voorbije dagen haspelden veel ploegen de verkenning voor de Omloop Het Nieuwsblad af, maar een dag later volgt natuurlijk Kuurne-Brussel-Kuurne al. Bij Bingoal Pauwels Sauzen WB willen ze het parcours voor zondag toch ook zeker goed onder de knie hebben.

Daarom ging een selectie van de ploeg deze namiddag op pad. Onder andere Bas Tietema was erbij. Plots trok een regenzone echter over ons land, met ook ferme hagelbuien. Toch iets te slecht weer om in deze omstandigheden de training verder te zetten.

Daarom gingen Tietema en zijn teamgenoten schuilen in de hangar van een plaatselijke boer. Het leven zoals het is. Uit de gegevens op Strava blijkt wel dat ze nadien hun verkenning nog afgewerkt hebben. Daarbij ging het niet altijd rechttoe rechtaan.