De Cauwer over het voorjaar van Quick.Step: "Zijn voordeel? Bij de bakker, de beenhouwer en de kapper ..."

Het nieuwe wielerseizoen kan bijna gaan beginnen. En dat zou wel eens heel interessant kunnen gaan worden.

"De kopman van Quick.Step is Kasper Asgreen. Ik denk dat Van Aert beter is dan Asgreen, sneller ook. Toch in de koersen van nu tot Gent-Wevelgem. Alles wat niet een wedstrijd is van 250 kilometer of meer", blikt De Cauwer vooruit op het voorjaar van Quick.Step.

"We hebben vorig jaar gezien hoe Mathieu van der Poel in de Ronde van Vlaanderen de sprint verloor van Asgreen. Hoe kon dat nu?"

Asgreen

De Cauwer ziet ook een voordeel voor Asgreen: "Wat hij voor heeft op de Vlamingen en de Nederlanders is is dat hij minder stress heeft. Hij komt hier niet bij de bakker, de beenhouwer, de kapper die allemaal over de Ronde van Vlaanderen beginnen tegen hem. En als hij de Ronde niet wint, stort de wereld niet in."

"Ze hebben daar ook een heel goede Yves Lampaert rijden. Zoals ik die bezig zie de laatste tijd, denk ik: wat is dat?"