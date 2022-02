Fransman Alexandre Geniez boekt al zijn tweede overwinning in Rwanda, Spanjaard neemt de leiding over

Het zijn fijne tijden voor Alexandre Geniez. De Fransman is in de Ronde van Rwanda één van de weinige bekende renners die meedoen en maakt er gebruik van om het aantal zeges op zijn cv aan te dikken. Voorlopig zit hij aan twee ritzeges.

Geniez, die na zijn AG2R-periode nu uitkomt voor TotalEnergies, had reeds de proloog op zijn naam geschreven. In de vijfde etappe van Muhanga naar Musanze kwam het tot een duel met zijn landgenoot Pierre Rolland. Geniez zette Rolland in de finale op enkele seconden en kon zo zijn tweede ritzege vieren.

MADRAZO DE NIEUWE LEIDER

De leiderstrui is wel al even niet meer in het bezit van Geniez en verandert opnieuw van schouders. Laurence begon als leider aan de vijfde etappe, maar van hem was geen sprake in de top 15 in de rituitslag. Daardoor gaat de Spanjaard Madrazo naar de kop in het algemeen klassement. Ook voor hem is de buit zeker nog niet binnen, want hij staat in dezelfde tijd geklasseerd als Tesfatsion.

Madrazo maakte in de rit naar Musanze deel uit van de groep achtervolgers. Daar zat overigens ook de Belgi Gianni Marchand van Tarteletto-Isorex bij. Die kwam als zesde over de streep.