Hartkwaal van Tim Declercq brengt wel wat teweeg: "Kan erger zijn dan je vermoedt, voor conditie catastrofaal"

Tim Declercq heeft nog eens gesproken over zijn hartkwaal. Want zo mag het toch wel genoemd worden, zijn pericarditis. Omdat de ziekte mogelijk gekoppeld is aan zijn coronabesmetting, is het meteen ook een waarschuwing voor de rest van het peloton.

Pericarditis is een ontsteking van het hartzakje. "Je schrikt even als ze daar die naam op kleven, maar gelukkig is het geen ontsteking aan mijn hart zelf. Het is veel minder erg dan een ontsteking op je hartspier. Onderzoeken hebben aangetoond dat er geen hartschade of littekenweefsel is. Als ik genoeg rust, zou niets me mogen tegenhouden om in de toekomst hetzelfde niveau te halen", zegt Declercq aan Sporza.

Het zou dus ook gelinkt kunnen zijn aan zijn coronabesmetting. "Maar daarover tasten we in het duister. Het is mogelijk dat er een link is, maar bij mij verliep corona heel mild. Het was meer verlopen als een verkoudheid. Maar het is misschien wel een wake-upcall, voor mezelf en voor anderen. Ik ging een beetje uit van een verkoudheid, maar je neemt toch maar beter een rustperiode in acht."

Ik wil gerust mijn verhaal delen

"Als sporter heb je die drive en je denkt dat het zonder koorts niet echt kwaad kan. Maar het kan erger zijn dan je vermoedt", gaat Declercq verder. "Het is niet dat ik nu per se een boodschap wil meegeven, maar ik wil gerust mijn verhaal delen. Ik lees dat ik een hartkwaal heb, maar dat lijkt erger dan het is. Al nemen we natuurlijk geen enkel risico."

In principe mag de werkmier van Quick-Step Alpha Vinyl volgende vrijdag opnieuw op de fiets kruipen. "Ik zal dan 16 dagen niet gefietst hebben. Voor je conditie is dat catastrofaal. Dat is bijna even lang als een winterbreak. Ik denk dat ik toch 3 à 4 weken nodig zal hebben voor ik weer in competitie kan komen."