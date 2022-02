José De Cauwer ziet Wout van Aert alles winnen: "Zie je iemand anders?" en "Als een Romeinse veldheer?"

Het nieuwe wielervoorjaar kan stilaan gaan losbranden. En dat zou wel eens een erg interessant voorjaar kunnen gaan worden. José De Cauwer beschouwt alvast voor.

Als het van De Cauwer afhangt, dan zou het wel eens het voorjaar van Wout van Aert kunnen gaan worden: "Hij is de enige kopman in een ploeg die heel erg versterkt is", klinkt het in Het Laatste Nieuws.

Veldheer

"Gaat hij alles winnen? Ken je iemand anders? De vraag is hoe hij zijn team gaat laten rijden. Koerst hij als een Romeinse veldheer die zijn troepen op kop zet om hun leider naar de zege te voeren, of gebruikt hij zijn team op een andere, slimmere manier?"

"Wout moet geen honderd procent zijn om de Omloop te winnen. Hij mag nu ook nog geen honderd procent zijn. Hij heeft geleerd uit de Tirreno vorig jaar, waar hij tot het uiterste is gegaan."