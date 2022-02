Na besmetting realisme bij Asgreen in aanloop naar de Omloop: "Ontbreken van Tim Declercq is een groot verlies"

Kasper Asgreen blikte in een digitale persbabbel uitgebreid vooruit op de Omloop. Tim Declercq zal er in de Vlaamse opener niet bij zijn en ook Asgreen is zich bewust van diens waarde voor het team. Het is overigens ook uitkijken hoe sterk de Deen zelf zal zijn na zijn eerdere coronabesmetting.

In principe zien we in de Omloop niet de beste Asgreen. "Ik ben hersteld van de ziekte. Ik verloor een paar trainingsdagen. Het had dus wel invloed in de Algarve en ik denk dat dat hier ook nog zal zijn en misschien in de Tirreno ook nog. Ik heb toch een achterstand in te halen. Ik denk wel voor de klassiekers eind maart-begin april in orde te zijn, maar ik ben realistisch genoeg om te beseffen dat ik wel een achterstand heb opgelopen."

Een ploegmaat die momenteel ziek is, is Tim Declercq. "Het ontbreken van Tim is een groot verlies. Hij heeft een enorme ervaring in hoe een koers te controleren. Zijn afwezigheid gaat zeker een impact hebben. Josef Černý is zijn vervanger. Voor hem zijn de klassiekers iets nieuw, maar hij heeft ook een grote motor. Hij deed het tijdens de verkenning goed op de kasseien, ik ben er zeker van dat hij het goed gaat doen."

OOK GEEN BALLERINI OF ALAPHILIPPE

Er zijn nog veranderingen in vergelijking met de ploeg van vorig jaar in de Omloop. "Ballerini is op hoogtestage. En als Julian Alaphilippe erbij is, is dat altijd een kracht, want hij is zo'n goede renner. Maar we zullen wel een manier vinden om het zonder hem te redden. We hebben dat in het verleden al gedaan en zouden in staat moeten zijn om dat opnieuw te doen."

Aan enthousiasme alvast geen geen gebrek om er op de Vlaamse wegen tegenaan te gaan. "Koersen in Vlaanderen zijn altijd lastig. Iedereen zit aan zijn limiet. Iedereen weet dat het zwaar gaat zijn. De verkenning is bij ons geen routinewerk, want anders rijd je op de eerste hellingen in de koers al achteraan. Ik geniet van dit proces om in de juiste mindset te geraken. Het is gewoon fun, deze koersen."

VIER KOPMANNEN

Asgreen voelt zich niet dé kopman. "We zijn met vier kopmannen: Yves Lampaert, Zdeněk Štybar, Florian Sénéchal en ik. Het is niet dat eer iemand bovenuit steekt. We hebben allemaal getoond dat we op de goede weg zijn. Niemand van ons piekt nu al, want de Omloop komt veel vroeger dan de rest. Zolang er niemand beter is dan de rest, staat iedereen op gelijke voet."