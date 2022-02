Contractzorgen voor Yves Lampaert: "Ik zie mij niet voor een andere ploeg rijden"

Eind dit jaar loopt het contract van Yves Lampaert bij QuickStep-Alpha Vinyl af. Het zou raar zijn mocht hij er niet meer bij zijn.

Yves Lampaert heeft zich de voorbije weken al weer heel duidelijk laten gelden voor QuickStep-Alpha Vinyl.

Toch zou een zege hem helpen in zijn contractbesprekingen. “Hopelijk kan ik dit jaar een mooie zege scoren. Vorig jaar was ik er twee keer dicht bij. Met zo'n troef is het comfortabeler om met Patrick Lefevere te onderhandelen”, zegt Lampaert aan Het Nieuwsblad.

“Maar ook zonder zege zal ik wel mogen blijven, denk ik. Ik zie mij niet voor een andere ploeg rijden. Mocht ik een contract voor vijf jaar krijgen, ik teken meteen.”