Een voorzichtige of afwezige VDP in voordeel van Vanmarcke? "Iemand met zo'n talent ... Hij zal er wel staan"

Sep Vanmarcke heeft weliswaar wat trainingsachterstand, maar wil er dit voorjaar wel opnieuw staan. Hij beschouwt alvast voor.

Vanmarcke moet zich wel aanpassen aan een nieuwe manier van koersen in het peloton: "Ik reed liever tegen Tom Boonen en Fabian Cancellara. Hun manier van koersen lag me beter."

"Nu wordt er soms zo vroeg aangevallen, op gelijk welke strook of helling. Er valt niet meer op te anticiperen", klinkt het in Het Laatste Nieuws.

Van der Poel

Al kan de afwezigheid van Mathieu van der Poel mogelijk wel een dingetje worden, al wil Vanmarcke meteen nuanceren: "Ik verwacht nog altijd dat Mathieu tegen de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix gewoon in orde zal zijn."

"Als ik na zo'n korte opbouw al een redelijk niveau kan halen, vraag ik me af waar híj dan met zijn talent ergens zal uitkomen? Misschien krijgen we wel een iets voorzichtigere Van der Poel. En dat kan misschien wel iets veranderen, want Alaphilippe is er niet bij ook."