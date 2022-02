Gilbert en Campenaerts vol lof voor ploegmaat richting openingsweekend: "Indrukwekkend"

Bij Lotto-Soudal zijn ze klaar voor het openingsweekend van 2022, zoveel is duidelijk. En ze zijn onder de indruk van een specifieke renner.

Philippe Gilbert heeft ook zijn voorbeschouwing gegeven op wat we te zien zullen krijgen en hij is onder de indruk van een van zijn ploegmaats.

Indrukwekkend

"Hij is in topvorm, zoals meestal in het voorjaar. Ik hoop dat hij net als in 2019 op het podium staat", klinkt het bij Sporza.

En ook Victor Campenaerts denkt er zo over: "Ik denk dat wat Tim Wellens heeft laten zien heel indrukwekkend was. Maar dat betekent wel niet meteen dat de anderen minder goed zijn geworden."