Jakobsen klaar voor Kuurne-Brussel-Kuurne en duidelijk over Tour-discussie: "Ik zeg hetzelfde als wat Lefevere zegt"

Gaat Fabio Jakobsen naar de Tour of niet? Eerst maar eens knallen in Kuurne-Brussel-Kuurne, daar ligt nu de focus op. Jakobsen komt alvast aan de start met reeds vier zeges op zak. Dat kan tellen. En wat de discussie over de Tour betreft, daarover zette hij de puntjes op de i.

Patrick Lefevere zei onlangs dat de beste sprinter naar de Tour zal gaan. Maar had Jakobsen op de mediadag niet gezegd dat hij er in de Tour zou bij zjn? "Dat hebben jullie er van gemaakt", kaatst de Nederlander de bal terug naar de pers. "Ik zei dat het tot mijn planning behoorde. Ik denk dat we allemaal hetzelfde gezegd hebben. Jullie willen er misschien een rivaliteit van maken. Mijn planning is om naar de Tour te gaan."

Maar er kan dus nog veel gebeuren. "Als ik niet in vorm ben, kan Cav gaan. Uiteindelijk is het altijd de beste die gaat. In december worden er nog geen selecties voor de Tour uitgedeeld. Ik zeg hetzelfde als wat Patrick Lefevere zegt, als wat Brian Holm zegt. Je kan het ook nog aan Tom Steels vragen, iedereen zal dat zeggen. En we zullen wel zien wie de beste is."

VIER KANSEN IN EENDAGSKOERSEN IN VOORJAAR

Goed, nu die onduidelijkheid van de baan is, op naar Kuurne-Brussel-Kuurne. "De voorbereidingskoersen reden we voor de koersen die er nu aankomen. Als sprinter zijn er niet veel kansen op een grote overwinning. Vier in eendagskoersen, als je Milaan-Sanremo, waar ik niet aan meedoe, niet meetelt. Kuurne-Brussel-Kuurne is de eerste kans."

Jakobsen finishte al eerder in de top vijf. "Twee jaar geleden won Kasper Asgreen Kuurne-Brussel-Kuurne en werd ik vierde. In dit team kun je niet altijd zelf winnen. Het openingsweekend is altijd iets speciaal, voor alle volgers en ook voor de renners zelf. Ik verwacht in goede vorm aan de start te staan."

PLAN...

Is Jakobsen plan A of plan B? "Ik maak deel uit van een plan. Welke letter er achter dat plan staat, weet ik niet. In de editie van 2020 moest ik kalm blijven en klaar zijn als het op een sprint uitdraaide. Dat zal nu hetzelfde zijn. Als er jongens van ons voorop blijven, zit ik vast in het peloton. Anderzijds kan ik bij een sprint wel gebruik maken van de sterkte van de ploeg."

Daar is de rappe man van Quick-Step Alpha Vinyl rotsvast van overtuigd. "Kasper bijvoorbeeld heeft steeds volop voor mij gereden om mij in sprints in een goede positie te krijgen. Andere jongens doen dat ook. Daar ben ik dankbaar voor. We starten met een typische ploeg voor de klassiekers. In deze ploeg zijn er altijd meerdere renners die kunnen winnen."