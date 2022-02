Kristoff wil schitteren in Vlaams voorjaar: "Hoop op weersomstandigheden zoals vorig jaar, want ..."

Alexander Kristoff is klaar voor het voorjaar van 2022 en wil er in het openingsweekend meteen staan. Hij heeft dan ook een vurige wens.

Alexander Kristoff zal vrijdag nog eens de verkenning doen van de finale, samen met Bystrom en de sportdirecteur.

"Vorig jaar zat ik in een goede positie, maar kon ik niet meedoen in de sprint omdat mijn fiets kapot was", aldus Kristoff in een voorbeschouwing op de webstek van het team.

Tegenwind

"De tegenwind maakte het vorig jaar mogelijk voor een grotere groep om voor de overwinning te strijden. Ik hoop dat het ook dit jaar zo'n condities zullen zijn."

"Dat is namelijk voor mij waarschijnlijk het beste scenario. Mijn gevoel en mijn vorm zijn goed, alles gaat voorlopig volgens plan. Ik kijk uit naar de Vlaamse klassiekers.