Alejandro Valverde heeft nu wel de hoofdprijs beet: Movistar boven in bergrit in de Gran Camiño

Na een derde en een tweede plaats is de hoofdprijs nu wel voor Alejandro Valverde. In de Gran Camiño laat de veteraan zich van zijn beste kant zien: elke dag deed hij al mee voor de prijzen. De aanhouder wint: in de bergrit naar Luintra was hij de beste.

In de tweede etappe moest Valverde enkel Michael Woods laten voorgaan. Die was er nu ook weer dicht bij, maar ze hadden hem bij Movistar in de tang. Met Valverde en Sosa zaten er twee ploegmaats vooraan, terwijl Woods het in zijn eentje moest klaren. De sprint met zijn drieën werd dus netjes geregeld door Valverde, die Woods deze keer wel voorbleef. Sosa kwam als derde over de streep. Een groepje achtervolgers kreeg aan de finish in Luintra ruim vijftig seconden aan de broek van die drie. VALVERDE VS WOODS Woods blijft dus wel aan de leiding in het algemeen klassement. De Canadees heeft nog een voorsprong van tien seconden op... Alejandro Valverde. Dat belooft op de slotdag nog een boeiende strijd te worden.