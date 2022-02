Campenaerts sleurt er ondanks een pak pech top 5 uit: "Wout liet zien dat hij beste man in koers was"

Hoe sterk was Victor Campenaerts in de Omloop?! Wout van Aert was buiten categorie, maar voorts moest Campenaerts voor weinig andere renners onderdoen. Hij kreeg met een hoop pech af te rekenen, maar dan nog haalde de Lotto-man de top vijf.

Hoe blikt hij daar nu zelf op terug? "Vooraf had ik niet voor een vijfde stek getekend, maar gezien de omstandigheden ben ik daar best tevreden mee. De aanval van Florian Vermeersch zette ons in een zetel. Zo geraakte ik nog in een goede positie in de finale."

GOEDE CONDITIE

Gelukkig maar. Het had zonde geweest als Campenaerts de finale had mislopen door al die pech. "Van de valpartijen had ik nog niet al te veel last, maar ik had ook enkele lekke banden en fietswissels. Ik moest het hoofd koel houden. Ik wist dat ik in goede conditie verkeerde en op de Muur komen automatisch de goede benen bovendrijven."

Om dan nog voor het hoogste mee te strijden, was net te veel gevraagd. "Toen Wout van Aert aanging net voor de Bosberg, aarzelde ik net een tikkeltje te lang. Ik probeerde nog te reageren, maar realiseerde al snel dat dit me niet zou lukken. Wout liet zien dat hij de beste man in koers was."

ZWARE KOERS

Voor Campenaerts was het kwestie om de knop in zijn hoofd om te draaien en er nog een goeie notering uit te slepen. Daar is hij dus in geslaagd. "Normaal is mijn sprint niet mijn beste wapen, maar dat ik nog vijfde word, toont aan hoe hard Wout reed en wat voor een zware koers het was."