Oliver Naesen schetst de hiërarchie bij AG2R: "Je kunt niet zeggen dat er ploeg is die geen top 5-kandidaat heeft"

Hoe zit het eigenlijk met de hiërarchie bij AG2R? Een interessante vraag voor Oliver Naesen, die net als Greg Van Avermaet een matig 2021 hoopt uit te wissen. Gezien hun prestaties uit het verleden zouden zij de kopmannen zijn, Stan Dewulf rijdt echter momenteel sterk.

Eerst werden aan de start in Gent de mogelijke scenario's voor de Omloop besproken. Naesen had vooraf al gezegd dat hij een sprint verwacht. "Door het verdwijnen van de Molenberg uit her parcours, is de kans op een sprint groter geworden. Het zijn wel nog altijd de renners die de koers maken."

De ploegenpresenatie mét publiek kon bij hem op bijval rekenen. "Anders zien we ook altijd veel volk rond de bussen, maar dit is al een goede start. Ik hoop veel mensen langs de kant van de weg te zien." En is er dan een vooruitgeschoven renner van AG2R die de mensen aan het wer zien? "Ik sta samen met Greg Van Avermaet en Stan Dewulf op hetzelfde trapje", verduidelijkt Naesen.

HOGERE REGELMAAT

Even duidelijk is dat Naesen beter wil doen dan vorig jaar. "Ik heb het gevoel elk jaar dat het eens prijs voor mij zou moeten zijn, maar zo werkt het niet. Je kunt hier aan de start niet zeggen dat er een ploeg is die geen top 5-kandidaat mee heeft. Het is wel de bedoeling om me met hoge regelmaat hoger in de uitslagen terug te vinden."

Welke omstandigheden zouden hem dan het best liggen om in de Omloop al tot een topprestatie te komen? "Een open wedstrijd. Dat het niet zo is dat de blokken op kan rijden en het moeilijk wordt om aan te vallen. Het zou mij goed uitkomen als er gekoerst wordt vanaf de Berendries." Een tegenvaller was wel dat Olivers broer Lawrence al vroeg in koers bij een val betrokken geraakte. AG2R vreest voor een sleutelbeenbreuk.