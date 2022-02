Peter Sagan rijdt eerste Omloop sinds 2017: "Belangrijk met het oog op volgende koersen in België"

Peter Sagan mochten we eindelijk nog eens in Gent verwelkomen. Zijn eerste Omloop sinds 2017 is uiteraard ook zijn eerste Vlaamse koers bij TotalEnergies. De Omloop geeft hem de kans om opnieuw wat vertrouwd te geraken met het koersen in Vlaanderen.

Bora-Hansgrohe is het verleden, TotalEnergies is het heden. Went dat al een beetje? "Ja, de ploeg functioneert goed. Iedereen vraagt me hetzelfde. Ik voel me goed." Sagan ziet er scherp uit, maar voor het tweede jaar op rij is het achter de feiten aanlopen na een heftige coronabesmetting. "Ik neem het pag per dag", blijft Sagen er rustig onder.

HOOGTESTAGE GEANNULEERD

Het spreekt voor zich dat die besmetting wel effect had op zijn winter. "Ik heb geen al te beste winter gehad, want ik januari liep ik Covid op en moest ik mijn hele voorbereiding veranderen. Ik ging normaal op hoogtestage, maar die plannen heb ik geannuleerd. Daarom sta ik ook hier aan de start, omdat ik er de voorkeur aan geef om vroeg te beginnen met koersen."

En koersen mét publiek, dat kan Sagan wel smaken. "Ik reed vorige week al in Frankrijk een eerste koers met publiek en nu doe ik dat hier ook. Het was een leuke ploegenpresentatie. Het weer is goed, dat is al belangrijk. Voorts is het cruciaal om al de belangrijke punten te herkennen, met het oog op de volgende koersen in België. Dit is al een belangrijke koers."