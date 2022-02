Van Vleuten kroont zich op haar 39ste nog eens tot Omloop-winnares: "Na een zware koers ben ik ook snel"

Op haar 39ste komt de naam van Annemiek van Vleuten een tweede maal op de Omloop-lijst met winnaressen. Na haar overwinning in 2020 is ze ook in 2022 de beste. Van Vleuten versloeg de op papier snellere Demi Vollering in een sprint met twee.

Nochtans verliep niet de hele wedstrijd zoals Van Vleuten het vooraf gepland had. "Ik was aan het balen. De meiden die wegreden, stonden op mijn lijstje. Knap dat mijn plloeg het heft in handen nam en een 'leadout' deed richting Muur." Het was voor Van Vleuten opnieuw opboksen tegen dat o zo sterke blok in het vrouwenwielrennen. "SD Worx speelde het overtal goed uit. Ik probeerde me niet te laten frustreren door de dingen die ik niet onder controle heb. Dat probeer ik al heel mijn carrière te doen." Ik probeerde Demi Vollering te verrassen Vervolgens kwam het dus aan op die sprint. "Ik probeerde Demi de kop op te dringen, omdat mijn teamgenote Norsgaard achter ons zat, maar dat lukte niet. ik probeerde haar te verrassen. Ik weet dat Demi intinsiek sneller is, maar na een zware koers ben ik ook snel aan de meet."

