Analisten onder de indruk: "Deze nacht nog aan Campenaerts liggen denken"

Hij had héél veel pech, maar toch wist hij nog in de top-5 te finishen. Victor Campenaerts maakte héél veel indruk, ook op de analisten en commentatoren.

"Campenaerts, hoe sterk was die gisteren. Daar heb ik nog aan liggen denken in bed vannacht", aldus Karl Vannieuwkerke bij Sporza.

"Ale, hoe sterk hij was. Niet aan Campenaerts op zich natuurlijk. Ik vroeg me echt af hoe het kon, na alles wat hij had meegemaakt."

Draaiboek

"Ik dacht ook aan Campenaerts, maar toen zat ik nog beneden en dronk ik er nog eentje. Campenaerts heeft gezegd dat dat goed is voor de sfeer, maar mijn vrouw wou niet meedrinken", pikte José De Cauwer in.

"Maar hij was heel goed, super. Dat geeft de burger alleen maar moed. Hij koerst een beetje atypisch. Hij volgt het draaiboek helemaal niet."