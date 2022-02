Sleutelbeenbreuken na de Omloop: Lawrence Naesen en Fernando Gaviria zijn de onfortuinlijke slachtoffers

De wedstrijd was nog niet heel lang onderweg toen bekendgeraakte dat Lawrence Naesen betrokken was bij een valpartij. Gezien de houding die Naesen aannam, vermoedde zijn ploeg reeds onmiddellijk dat zijn sleutelbeen gebroken zou zijn.

Dat vermoeden werd bevestigd in het persbericht dat na afloop van de Omloop verstuurd werd. AG2R laat weten dat meerdere breuken zijn vastgesteld en het onduidelijk is hoe lang Lawrence Naesen buiten strijd zal zijn. Stan Dewulf neemt alvast zijn plek in Kuurne-Brussel-Kuurne in. Naesen zou zaterdagavond reeds geopereerd zijn.

🏥 Medical Update: Unfortunately after a crash earlier today in #OHN22 🇧🇪 we can confirm that @FndoGaviria has a displaced clavicular fracture and will undergo surgery.



