Jelle Vanendert na demonstratie van Wout van Aert: "Hij kiest heel bewust"

Wout van Aert heeft de Omloop naar zijn hand gezet. Onze landgenoot heeft duidelijk geen inloopperiode meer nodig.

Wie dacht dat Wout van Aert nog eventjes tijd zou nodig hebben om zijn eerste overwinning te pakken kreeg met de Omloop meteen ongelijk. “Voorbereidingskoersen bestaan niet meer. Dat woord mag je schrappen uit het woordenboek. Vanaf dag één - of dat nu in Bessèges, Valencia dan wel de Omloop betreft - verwacht men vanuit de ploeg dat je meedoet om de overwinning”, zegt Jelle Vanendert aan Het Belang van Limburg.

“Iedere koers is belangrijk vanaf het moment dat je een rugnummer opspeldt. Voor Wout was de Omloop Het Nieuwsblad zijn eerste koers van het seizoen en hij stond er meteen. Wat aantoont dat je je op training perfect kunt klaarstomen voor die eerste opdracht.”

Bovendien deed Van Aert nog een slimme zet. “Hij traint niet alleen keihard op Tenerife, hij doet dat in het gezelschap van ploegmaats waarmee hij prima kan opschieten. Hij gaat tussendoor nog lopen. En daags na de Omloop trekt hij er met de vrienden op uit om met de mountainbike toch weer honderd kilometer in de benen te hebben. Dan koppel je heel clever plezier aan een strikte werkethiek.”

Al is zijn programma ook veel beter in elkaar gestoken. “Hij rijdt niet de Strade Bianche gevolgd door Tirreno-Adriatico. Nee, hij kiest heel bewust voor de Omloop en een soort van knechtenrol in Parijs-Nice. In de Koers naar de Zon zal hij een etappe trachten te winnen en nadien Roglic aan de eindzege proberen te helpen. Een heel verschil met een jaar geleden toen hij tussen de twee zeeën zelf op het eindklassement mikte. Hij zal met minder mentale druk en meer rust tussen de wedstrijden Milaan-Sanremo aanvatten. Wout heeft het momenteel prima voor mekaar.”