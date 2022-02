Peter Sagan niet te spreken en wil dat UCI ingrijpt: "Iedereen plast op iedereen"

Peter Sagan is niet te spreken over de manier waarop er in het wielerpeloton geplast wordt.

De renner van TotalEnergies sprak met Het Nieuwsblad over het respect dat in de koers steeds minder en minder groot is. “Vroeger had je ongeschreven wetten. Nu, vergeet het. Er is totale anarchie”, zegt Sagan. Hij laat weten dat er eigenlijk geen plaspauze meer is.

“Ik heb het opnieuw gezien in de Haut Var. Vroeger had je het vaste moment om samen te stoppen om te plassen. De vlucht was weg, de koers lag voor een tijd in zijn plooi.”

Nu is dat niet meer zo. “Nu plast iedereen vanop de fiets. Ik begrijp het als je de finale rijdt van pakweg de Ronde van Vlaanderen of Parijs-Roubaix. Maar op een dood moment in de koers? Je verliest niks door even te stoppen.”

Hij wil dan ook dat de UCI ingrijpt. “Ik ga nooit plassen op mijn fiets, tenzij ik in volle finale zit. Mocht ik een UCI-commissaris zijn, zou ik er boetes voor uitdelen. Straks staan er overal opnieuw mensen langs de kant van de weg. Daar kan je toch niet voorbijrijden met vijftig plassende renners?”