Pidcock reed twee dagen mee voorin: "Is hij hier tot het einde gegaan?"

Tom Pidcock liet zich in de Omloop en Kuurne-Brussel-Kuurne twee dagen na elkaar voorin zien.

Bij Sporza stelde men vragen bij het overvolle en ook loodzware programma dat Thomas Pidcock voor zichzelf uitstippelt.

Moet de Brit het niet wat rustiger aan doen? “Op het eerste zicht zou ik zeggen van wel, maar zijn trainer Kurt Bogaert is een ingenieur”, vertel José De Cauwer. “Die weet echt wel waar hij mee bezig is.”

“En is Pidcock hier tot het einde gegaan? Neen, maar hij was mee toen de koers gereden werd. We gaan hem zeker nog zien. En vergeet vooral ook niet dat Pidcock een toptalent is dat met zijn 22 jaar een stuk jonger is dan andere toppers.”