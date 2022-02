Voorjaar Naesen al mogelijk voorbij na... zes kilometer: "Gevloekt dat mijn schoonvader het in de Ardennen kon horen"

Het voorjaar van Lawrence Naesen is al gehypothekeerd. De renner van AG2R-Citroën kwam zaterdag ten val in de Omloop en brak zijn sleutelbeen.

De koers was toen amper zes kilometer ver. “Ik heb zo hard gevloekt dat mijn schoonvader het in La Gleize in de Ardennen kon horen", zegt hij in Het Nieuwsblad. "Ik heb iets gevoeld dat ik nog nooit gevoeld had in mijn leven. Een klik in mijn sleutelbeen. Dan weet je hoe laat het is. Je traint een hele winter en door een stomme valpartij dreigt dat allemaal om zeep te zijn. Plots ben ik weken kwijt. Net die weken waarin al die mooie koersen gepland zijn. Dat is, excusez le mot, klote, klote, klote.”

Hij kon zichzelf echter niets verwijten. “Niet echt. Ik ga hier ook niet depressief rondlopen. Er valt toch niets meer aan te veranderen. Er wordt duizend keer gevallen en deze keer ben ik de klos. Alleen het moment is wel heel ongelukkig.”