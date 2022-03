Johan Museeuw: "Er is maar één factor die Wout van Aert niet in de hand heeft"

Wout van Aert reed in de Omloop iedereen van het kastje naar de muur. Johan Museeuw was alvast onder de indruk.

Het was kijken naar wat Wout van Aert kon laten zien bij de start van het wegseizoen. “De dominantie was groot”,zegt Johan Museeuw in Het Nieuwsblad. “Wout heeft opnieuw progressie geboekt, maar vooral de ploeg is veel sterker geworden. Alle factoren wijzen op een kloof met de rest. Er is slechts één factor die hij niet in de hand heeft: geluk.”

Zeker in de Ronde van Vlaanderen kan pech de koers bepalen. “Lekrijden op een fout moment, een valpartij. Maar met deze conditie rijdt Van Aert altijd de finale van de Ronde. Ik hoop voor de concurrentie dat ze beter worden en dan kijk ik vooral naar QuickStep. Misschien pieken ze naar iets later, maar ik hoop voor hen dat Jumbo-Visma hun plaats voor de klassiekers niet aan het innemen is.”

Al is en blijft Van Aert voor Museeuw nog altijd een mens. “Kijk naar de Tour of Britain vorig jaar. Daarin was hij werkelijk outstanding, en een dikke twee weken later, op het WK in Leuven, zag je dat de conditie toch dat tikkeltje minder was.”