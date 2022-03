Lefevere prikt terug: "Al 11 koersen gewonnen, waaronder een openingsklassieker" en "Dan balans opmaken, wil monument winnen"

Tevreden was hij allerminst na de Omloop Het Nieuwsblad en ook zondag reed Quick.Step niet de meest dominante koers, maar het won wél met Jakobsen in Kuurne-Brussel-Kuurne. Patrick Lefevere analyseert.

"Kom eens terug na Luik-Bastenaken-Luik zou ik zeggen", aldus Patrick Lefevere na het openingsweekend bij VTM.

"We hebben onze elfde koers gewonnen, waaronder een van de twee openingsklassiekers. Ik maak de balans op na Luik, na de Tour en na Lombardije."

Monument

Het sterke Jumbo-Visma kan ook een troef zijn: "We zijn zo niet meer de enige ploeg die moet controleren. Het is een mooie compagnon de route voor ons, al is Wout van Aert een man om overal rekening mee te houden."

"We willen niet in het defensief gaan rijden, maar dat gaat ook niet gebeuren. De grote slagen komen nog. Het stopt niet meer nu, ik ga maar een gelukkig mens zijn als we een monument winnen dit voorjaar."