Matteo Trentin weet eindelijk weer wat winnen is: "Moest het intelligent spelen"

Matteo Trentin van UAE Team Emirates heeft in de GP Le Samyn zijn eerste overwinning van het seizoen geboekt.

De overwinning deed duidelijk deugd voor de Italiaan. Zijn laatste zege waren de Trofeo Matteotti in 2021 en 2019. "Het was een zeer zware wedstrijd", zei hij in het flashinterview.

"Het plan vooraf was duidelijk: we moesten het topfavoriet Fabio Jakobsen zo lastig mogelijk maken. Ik had maar één kans en dat was via een ontsnapping en dat is me gelukt. In de kopgroep draaide het goed rond, maar het was lastig. Eerst waren we met 20, dan met 16, ik weet niet hoeveel jongens er uiteindelijk over bleven voor de sprint."

Een echte spurtbom is hij ook niet. "Dus moest ik het intelligent spelen en dat deed ook. Dries Van Gestel zette aan, daarna kon ik in zijn spoor vertrekken. Hugo Hofstetter kwam nog sterk opzetten, pas op de streep wist ik dat ik gewonnen had."