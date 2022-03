Peter Sagan bijt van zich af na bleek openingsweekend: "Trek me dat niet aan" en "Dan pas start het seizoen"

98e in de Omloop Het Nieuwsblad op bijna zes minuten, 117e in Kuurne-Brussel-Kuurne op bijna tien minuten. Het openingsweekend van Peter Sagan is niet om naar huis te schrijven. Maar ...

Peter Sagan blijft erin geloven, zoveel is duidelijk. De 32-jarige Slowaak van TotalEnergies is nog strijdvaardig. Stoppen? "Ik houd me niet te veel bezig met wat mensen zeggen. Dat kan destructief zijn. Ik ben blij dat ik in het openingsweekend extra ritme kon opdoen", klinkt het in Het Laatste Nieuws. "Voor een klassieke coureur start het seizoen pas écht in Milaan-Sanremo. Geloof me, ik wil nog altijd iets laten zien. Stoppen? Huh. Als ik dát doe, stop ik echt en keer ik nooit meer terug. Maar daar ben ik nog te jong voor, toch?"