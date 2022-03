Philippe Gilbert nagenoeg onzichtbaar in de Omloop: "Ik zal het geen gekken noemen..."

Philippe Gilbert kwam zo goed als niet in beeld in de Omloop Het Nieuwsblad. Even was hij te zien op de Valkenberg.

Dat is op 66 kilometer van het einde, maar vanaf dan was onze landgenoot, die zijn laatste zege in de Vuelta boekte op 11 september 2019, niet meer te zien. “Phil probeerde. Maar het was moeilijk. De wind blies de hele dag in het nadeel. Alles zat tegen om er een zware koers van te maken”, zegt ploegleider Nikolas Maes aan HLN. Nochtans lijkt Gilbert fysiek in orde. “Maar in het peloton zitten tegenwoordig... ik zal het geen gekken noemen, maar toch 'durfals'. Op een bepaald moment moet je echt wel je lijf durven riskeren en dat speelt bij Phil een beetje mee. Het werkt in elk geval niet in zijn voordeel. Laat ons zeggen dat hij fysiek niet slecht is, maar het mag wel iets meer zijn.”