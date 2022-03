Wie volgt Merlier op in Dour? Onze sterren voor Le Samyn

Twee dagen na het openingsweekend gaan we al opnieuw vol aan de arbeid in een interessante koers. Wie volgt Tim Merlier op in Le Samyn?

De GP Le Samyn is vanaf dit jaar deel van de Exterioo Cycling Cup, een nieuw regelmatigheidscriterium. Ook onder meer Sénéchal, Terpstra (2x) en Van Keirsbulck staan op de erelijst van de semi-klassieker. Dour Ook dit jaar gaat het over iets meer dan 200 kilomter van Quaregnon naar Dour, met onderweg de nodige hindernissen. In de laatste twintig kilometer zijn er nog vier snedige hellingen, waarvan drie over kasseien. Daar moet het verschil gemaakt worden - of gaan we naar een sprint met een omvangrijke groep? Favorieten Tim Merlier wil iets goedmaken na het moeilijke openingsweekend, Fabio Jakobsen kan dan weer teren op de zege van zondag in Kuurne om de vorm door te trekken. Al zijn er nog wel wat kapers op de kust. Wat dacht je van het openingsweekend van Victor Campenaerts bijvoorbeeld? Onze sterren voor Le Samyn: **** Jakobsen

*** Merlier - TIller

** Campenaerts - Trentin - Hofstetter

* Pasqualon - Naesen - Vermeersch - Van der Hoorn