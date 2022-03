Wuyts & Boonen unisono over hun top-3 in Strade Bianche: "Zo voor de handliggend"

De Strade Bianche is de volgende topklassieker die op ons ligt te wachten. Al moeten we wel een aantal toppers missen.

In de Strade Bianche geen Wout van Aert - hij kiest voor Parijs-Nice. En ook nog geen Mathieu van der Poel onder meer.

Tierce

Rest de vraag: wie zijn dan de favorieten? "Ik had eerst op drie Bettiol staan, maar ik heb nu Benoot gezet", aldus Michel Wuyts in Wuyts & Boonen.

"Mijn tierce is zo voor de hand liggend. Pogacar - Alaphilippe - Benoot is mijn top-3", trapte Wuyts een open deur in. Tom Boonen beaamde: "Ik had net dezelfde top-3. Je had het eerst aan mij moeten vragen."