Campenaerts imponeert opnieuw maar hoopt op nog betere uitslagen: "Last van de ribben, Trentin veruit de sterkste"

Een Campenaerts die imponeert, we zagen het in de Omloop én in Le Samyn. Toch was het Trentin die Le Samyn op zijn naam schreef. Ook wel verdiend, stelde Campenaerts, die ook nog kampte met de naweeën van zijn val in de Omloop.

Campenaerts kwam als zesde over de meet in Dour. Een magere beloning gezien al zijn ijver onderweg. "Een zesde plaats in Le Samyn is uiteraard niet het resultaat waarop we hadden gehoopt", is Campenaerts eerlijk. "Maar Le Samyn stelt nooit teleur."

ATTRACTIEVE KOERS

Over de aanpak van het team heeft 'Campi' alvast geen spijt. "Ik denk dat we met de ploeg een attractieve koers hebben gereden en er een aangenaam kijkstuk van hebben gemaakt. Uiteindelijk werd het een lange finale en heb ik er in de ontsnapping alles aan gedaan om het hoogst mogelijke resultaat te behalen."

Desondanks kon hij toch niet helemaal op volle kracht rijden. "Ik had toch wat last van de ribben na mijn valpartij in de Omloop, maar ik denk dat we kunnen stellen dat Matteo Trentin veruit de sterkste was vandaag."