Dennis vindt niet dat Russen uitgesloten moeten worden van WK en krijgt kritiek: "100% tegen wat Putin doet"

Rohan Dennis heeft een opvallend standpunt ingenomen over de oorlog in Oekraïne, die door Putin gestart is door de Russische inval van het soevereine Oost-Europese land. Dennis vindt niet dat dat moet betekenen dat Russische renners niet naar het WK wielrennen mogen.

Het WK wielrennen gaat dit jaar door in Australië, Dennis' thuisland. AusCycling heeft beslist dat voorlopig geen Russische of Wit-Russische renners toegelaten zullen worden tot het WK. "Beeld je in dat individuele atleten verbannen worden voor de plek waar ze geboren zijn. Proficiat AusCycling", schrijft een cynische Dennis op sociale media. VERDUIDELIJKING Dat kwam de tijdritspecialist op veel kritiek te staan. Er werd hem verweten een voorstander te zijn van de oorlog in Oekraïne. "Juist ter verduidelijking: ik ben 100% tegen wat Putin doet ten aanzien van het Oekraïense volk", schrijft Dennis in een tweede bericht. "Net zoals vele, zoniet alle, Russische atleten." Dennis komt dus op voor het recht van Russische atleten om hun sport te blijven beoefenen. Sowieso kan de situatie nog evolueren, want het WK wielrennen vindt plaats in september. Of daar Russische en Wit-Russische renners aan kunnen deelnemen, hangt er van af hoe het huidige conflict zich verder ontwikkelt.