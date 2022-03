Quick-Step zet in op sprints voor Jakobsen in Parijs-Nice en neemt Vansevenant mee: "Geen druk voor Mauri"

Ritten winnen met Fabio Jakobsen, dat wil Quick-Step doen in Parijs-Nice. Ook Mauri Vansevenant maakt deel uit van de selectie van Quick-Step Alpha Vinyl. Ze leggen bij de Wolfpack de 22-jarige West-Vlaming echter geen druk op.

Het was al langer bekend dat Fabio Jakobsen Parijs-Nice zou rijden. Nu is de volledige selectie bekend van Quick-Step Alpha Vinyl voor de koers die begint op 6 maart. Ook Iljo Keisse, Yves Lampaert, Michael Mørkøv, Florian Sénéchal, Zdeněk Štybar en Mauri Vansevenant zullen aan de start verschijnen.

WINNEN MET JAKOBSEN HET HOOFDDOEL

"Parijs-Nice is nooit een gemakkelijke koers. We verwachten ons aan slecht weer en waaiers, maar dat heeft geen impact op onze motivatie. We hebben een ploeg die capabel is om te controleren op het vlakke en Fabio in positie te brengen voor de sprints. Dat zal ons hoofddoel zijn", legt sportdirecteur Tom Steels uit.

"Wat Mauri betreft, er rust geen enkele druk op zijn schouders. Hij heeft een vrije rol en we zullen zien hoe de dingen voor hem uitdraaien." Mauri Vansevenant reed al drie keer top vijf dit jaar, met als beste notering zijn tweede plaats onlangs in de Faun-Ardèche Classic.