UCI gaat nog een stap verder: ploegen uit Rusland en Wit-Rusland komen niet meer aan de bak

De UCI laat er geen twijfel over bestaan dat het Oekraïne steunt in het conflict met Rusland. Ploegen uit Rusland en ook uit Wit-Rusland kunnen momenteel niet meer deelnemen aan wielerwedstrijden. Daarmee gaat de UCI nog verder dan de maatregelen die het al eerder nam.

Vlak na het uitbreken van de oorlog, kondigde de UCI al weten dat er geen evenementen zouden plaatsvinden in Rusland of Wit-Rusland in 2022. Daar blijft het echter niet bij. De licenties van ploegen uit Rusland en Wit-Rusland worden ingetrokken.

GEEN GAZPROM-RUSVELO MEER IN DE KOERS

Dat betekent dat wielerformaties uit die landen niet meer aan de start van een wielerwedstrijd kunnen komen. Gazprom-Rusvelo is het meest bekende voorbeeld. Daarnaast kunnen ook Russische en Wit-Russische nationale ploegen niet meer meedoen aan wedstrijden.

Dat wil niet zeggen dat atleten uit deze landen allemaal uitgesloten zijn. Een deelname aan een door de UCI georganiseerde koers moet neutraal zijn, of in een naam van een wielerploeg die niet uit één van deze landen komt.