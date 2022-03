Tankink kan zich inleven in huidige renners Quick-Step: "Zo'n donderspeech van Lefevere helpt wel degelijk"

Iedereen kent het verhaal van het openingsweekend van Quick-Step: na een donderpreek van Lefevere na een matige Omloop werd een dag later gewonnen met Fabio Jakobsen. Het deed Bram Tankink denken aan zijn eigen periode in loondienst van Lefevere.

"Ik vond het verhaal mooi: Patrick Lefevere had een donderspeech gehouden de dag voordien en dan moet er gewonnen worden en dan gebeurt dat ook", kaart Bram Tankink het verloop van het Vlaamse openingsweekend bij Quick-Step aan in Extra Time Koers.

Met Jakobsen hadden ze natuurlijk een topsprinter in huis, maar de impact van de woorden van Lefevere was duidelijk. "Je zag tijdens de koers dat ze er allemaal van doordrongen waren. Dat helpt wel degelijk. Als je het één keertje doet, niet als het elke keer het geval is."

ANEKDOTE

Tankink haalde een anekdote boven. "In mijn eerste jaar als prof reden we een koers in Desselgem, voor de deur van de sponsor. We hadden de slag gemist. Ik vroeg aan Museeuw of ik op kop moest rijden. De ploegleiders zeiden dat we moesten rijden, Museeuw zei: 'Neen, de boog moet niet altijd gespannen staan'. We hadden dus niets gepresteerd en na de finish kwam Lefevere onze kleedkamer binnen. Zijn gezicht stond op onweer."