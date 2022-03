Tom Dumoulin heeft nog werk voor de boeg: "Ik ben er van overtuigd dat hij er dan staat"

Tom Dumoulin wil zich dit jaar nog eens aan het groterondewerk wagen. Er is nog werk voor de boeg om zijn conditie op peil te krijgen, zeker als hij zijn mannetje moet staan tegen de betere klimmers in het peloton. Ze blijven bij Jumbo-Visma wel vol vertrouwen.

De UAE Tour was zijn eerste wedstrijd van het seizoen. Zijn knappe derde plek in de tijdrit was bemoedigend. In de bergritten daarentegen speelde Dumoulin geen rol van betekenis. "Als we naar het klimmen kijken, moet er duidelijk nog wat gebeuren. Zowel wij als Tom maken ons niet druk", aldus sportief directeur Merijn Zeeman bij De Telegraaf.

Er is eigenlijk maar één wedstrijd in 2022 waarin Dumoulin de klimmer in zichzelf echt naar boven dient te halen. "Voor hem is de Giro d'Italia het belangrijkste doel voor de komende tijd. En ik ben ervan overtuigd dat hij er dan staat", benadrukt Zeeman.