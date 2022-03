Voormalige ritwinnaar in Giro stopt na schorsing van Gazprom op zijn 28ste meteen met koersen

Soms kan een carrière heel abrupt eindigen. Dat is het geval bij een voormalige ritwinnaar uit de Giro: Damiano Cima stopt op zijn 28ste met koersen. Sowieso zag het er naar uit dat hij niet heel snel in een wielerwedstrijd te zien ging zijn.

Cima rijdt sinds 2020 bij Gazprom-RusVelo. De Russische ploeg mag voorlopig niet aan wedstrijden meedoen wegens het conflict tussen Oekraïne en Rusland. Cima besloot dan maar om per direct de fiets aan de haak te hangen. De Italiaan reed in 2022 geen enkele wedstrijd.

"Het is per toeval begonnen en zo eindigt het ook", heeft Cima het over zijn carrière op Instagram. "Het is een lange reis geweest. Ik bedank alle personen die ik op mijn weg ontmoet heb en die deze jaren met mij gedeeld hebben. Het is tijd om de bladzijde om te slaan en een nieuwe weg in te slaan."

Voor zijn periode bij Gazprom reed Cima in het shirt van Nippo Fantini. In augustus 2017 begon hij daar als stagiair en vanaf 2018 als volwaardig lid van de ploeg. Het is ook bij die formatie dat hij zijn grootste succes behaalde: Cima won in 2019 de achttiende etappe in de Giro door als vroege vluchter nipt het peloton voor te blijven.