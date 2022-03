🎥 Herbeleef de Strade Bianche 2021 met Bramati in de ploegwagen: "Good job moatte"

De voorbije twee jaar kregen we een zonnige editie van de Strade Bianche en dus stofwolken van Toscane tot hier. De venijnige grindstroken onderscheiden de mannen van de jongens, dat staat buiten kijf.

Vorig jaar was Mathieu Van Der Poel de beste in Toscane, voor Julian Alaphilippe. Titelverdediger Wout van Aert, die dit jaar niet aan de start staat, kon het duo niet volgen.

Wilt u de Strade van vorig jaar nog eens beleven vanuit de ploegwagen van Davide Bramati, ploegleider bij Quick.Step? Dat kan in het filmpje hieronder!

Team radio at the end of #StradeBianche 2021 is fascinating 🎙 pic.twitter.com/X1XanIRixH