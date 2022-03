Danilith Nokere Koers stelt nieuw parcours voor

Donderdagavond is de 76ste editie van Danilith Nokere Koerse voorgesteld, die gereden wordt op woensdag 16 maart.

De start blijft in Deinze en ook de aankomst is nog altijd op Nokereberg, maar onderweg is het parcours behoorlijk gewijzigd.

"Het ziet er naar uit dat we terug naar het oude normaal kunnen schakelen op woensdag 16 maart", opende Robrecht Bothuyne, de voorzitter van het organisatiecomité. "Gelukkig maar. In 2020 waren we de eerste koers die onder de strenge coronamaatregelen viel en daardoor konden we niet organiseren. Vorig jaar mocht het dan wel maar diende het te gebeuren zonder publiek. En nu kunnen we eindelijk weer de vip gezellig vol laten lopen."

Het parcours werd onder handen genomen. "We werken aan een eigen identiteit van onze koersen. De aankomst op Nokereberg, een finishzone bergop met kasseien, is eerder uniek in het wielrennen. Kasseizones vind je ook terug in ons hertekende parcours. Wij gaan bewust het voorbeeld van wedstrijden als de Ronde van Vlaanderen niet aan. We kiezen voor ons eigen profiel."

"We hebben daarom bewust enkele nieuwe hellingen opgezocht", legt koersdirecteur Rony De Sloovere uit. "De nog onbekende Petegemberg is er daar een van en ook de Wolvenberg doen we nu aan. We trekken over kasseizones als de Varent, Herlegemstraat, Lange Ast en Huisepontweg. Er staan 13 hellingen op de agenda en 25 kilometer van ons 189 kilometer lange parcours bestaat uit kasseien. En die zitten in de finale verweven."

De organisatoren wisten 10 WorldTeams aan te trekken. Met Quick-Step Alpha Vinyl, Intermarché-Wanty Gobert en Lotto Soudal komen de drie Belgische ploegen aan de start. Zij worden aangevuld met BORA-hansgrohe, Cofidis, Israel-Premier Tech, Groupama-FDJ, Team DSM, Trek-Segafredo en UAE Team Emirates. Stilaan sijpelen de namen door van de renners die opgesteld zullen worden en op die voorlopige deelnemerslijst figureren onder meer Yves Lampaert, Davide Ballerini, Florian Vermeersch, Brent Van Moer, Sep Vanmarcke, Tim Merlier, Hugo Hofstetter, Pascal Ackermann en Fabio Jakobsen.

Voor de derde keer is er ook een editie voor vrouwen. Die werd vorig jaar gewonnen door Amy Pieters. Sinds een val op training eind december ligt zij nog altijd in een kunstmatige coma. "De vrouwenkoers loopt over grotendeels dezelfde wegen als bij de mannen en is 126 kilometer lang", aldus koersdirecteur Gil Steyvers. "Er zijn 15 kilometers kasseien. Bij de vrouwen staan er met de Lange Ast, Tiegemberg, Holstraat, Petegemberg, Nokereberg, Lange Ast, Nokereberg, Lange Ast en opnieuw de Nokereberg in totaal negen hellingen op het menu. Net als bij de mannen vermijden we zo dus de meest gevaarlijke wegen."