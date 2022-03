Eddy Merckx steunt actie voor Oekraïne: "Mensen moeten ginder kunnen blijven"

Oud-wielrenner Eddy Merckx heeft zijn steun toegezegd aan een voedsellijn richting Oekraïne.

De lijn is opgezet tussen Sint-Martens-Lierde en Villers-La-Ville. Twee keer per week trekken ze richting de grens tussen Roemenië en Oekraïne.

“Die mensen in dat bezet land kunnen alle hulp van ons gebruiken”, zegt Eddy Merckx aan Het Nieuwsblad. “In de eerste plaats gaat het om voedsel en geneesmiddelen. De hoogste noden van deze mensen invullen, is het enige tastbare dat we nu kunnen doen voor een volk dat overmeesterd wordt door een dictator.”

De actie is opgezet door fietsenmaker Ludwig D’Hose, wiens partner Nataliia Shtefaniuk afkomstig is uit Chernivitsi in het westen van Oekraïne, een regio die voorlopig gespaard blijft van grote gevechten.

“We proberen bij de heenreis zoveel mogelijk voedsel in blik, medisch materiaal tegen bloedingen en geneesmiddelen met bestelwagens naar daar te brengen. Vanuit Sint-Martens-Lierde naar de grens is dat amper een kleine 1600 kilometer”, zegt D’Hose die nog met Merckx samenwerkte.

“De band tussen ons is nooit verwaterd. Ik vroeg vanmorgen aan Eddy of hij zich achter onze actie wou zetten. Hij knikte direct instemmend. Elk blikje voedsel is welkom bij Fietsen D’Hose, Tempel 70 in Sint-Martens-Lierde.”

“Het is natuurlijk best dat die mensen ginder kunnen blijven”, besluit Merckx. “Maar de eerste voorwaarde is dat er voldoende voedsel en medisch materiaal voorhanden blijft.”