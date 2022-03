Jasper Philipsen moet op tafel kloppen: "Als hij de Tour niet mag rijden..."

Luxe voor Alpecin-Fenix. Met Jasper Philipsen en Tim Merlier hebben ze twee kanonnen voor de Ronde van Frankrijk.

Jasper Philipsen reed vorig jaar zes keer in de top drie van een etappe in de Tour de France, maar een ritoverwinning pakte hij niet mee.

En dus staat zijn deelname voor dit jaar ter discussie. “Jasper moet terugkeren naar de Tour. En winnen. Ik vind het van de pot gerukt dat ze Philipsen steeds op de weegschaal leggen met Merlier”, zegt Johan Vansummeren aan HBVL.

“Oké, Tim is misschien intrinsiek wat rapper. Maar leg twee stevige hellingen in het parcours en Merlier is niet meer mee. Hij heeft niet zo'n grote motor als Jasper. Nee, een rittenkoers mag niet langer dan vijf dagen duren of zijn joint de culasse is eraan.”

Vansummeren twijfelt er niet aan dat Philipsen de Tour zal rijden. “Stel dat Alpecin-Fenix Philipsen thuis laat van de Tour ten nadele van Merlier, dan moet Jasper nog diezelfde dag naar de Roodhoofts bellen met de boodschap dat hij op zoek gaat naar een team waar hij wel het vertrouwen krijgt. Maar ik denk niet dat het zo ver zal komen…”