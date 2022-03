Fabio Jakobsen kijkt uit naar het spurten tegen... Jasper Philipsen: "Beiden deel van jongere, nieuwe generatie"

Een bijzonder sprintduel kondigt zich binnenkort aan. Fabio Jakobsen en Jasper Philipsen gaan allebei Parijs-Nice rijden. Jakobsen won dit jaar al vijf keer. Philipsen deed dat twee keer, telkens op WorldTour-niveau. Dat belooft voor wanneer ze het tegen mekaar gaan opnemen.

Gezien de geschiedenis tussen hen beiden zou je denken dat Jakobsen vooral eens zijn gram wil halen ten opzichte van Dylan Groenewegen, die ook aan de start komt in Parjis-Nice. "Ik wil altijd wel presteren. Ik versla hem dus graag, maar verder is het niets speciaal. Dat is geen extra motivatie."

WORLDTOUR

Aan motivatie mag er sowieso geen gebrek zijn. "Parijs-Nice is altijd wel een koers met een deelnemersveld met sterke sprinters. Het is een WorldTour-koers: de helft van de beste renners in het peloton zal daar zitten. Dat is altijd iets om naar uit te kijken." De Koers naar de Zon begint zondag.

Als er dan toch iets is wat Jakobsen een extra prikkel kan bezorgen, dan is het sprinten tegen... Philipsen. "Ik kijk er vooral naar uit om het op te nemen tegen Jasper Philipsen, omdat we beiden deel uitmaken van de jongere, nieuwe generatie. We proberen beiden het de gevestigde waarden moeilijk te maken."

RENNER EN WIELERFAN

Jakobsen weet maar al te goed wat Philipsen dit jaar al verwezenlijkt heeft. "Ik ben zelf ook wielerfan, ik volg zijn prestaties dus en heb sprints van hem gezien in samenvattingen. Hij heeft al een paar keer gewonnen, hij is dus goed bezig. Al is het evenzeer uitkijken naar duels met Groenewegen of een andere sprinter."