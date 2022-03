IJzersterke Lotte Kopecky rekent zelfs met Annemiek van Vleuten af en wint de Strade Bianche voor vrouwen!

Daar is die grote triomf voor Lotte Kopecky! De Belgische kampioene heeft de Strade Bianche voor vrouwen gewonnen! Zelfs Annemiek van Vleuten en de rest van de volledige wereldtop kon Kopecky niet van de zege houden. Het werd in Siena een schitterend Belgisch-Nederlands duel.

Emily Newsom en Rebecca Koerner gingen als duo al snel voor het peloton uit rijden. Voor Koerner ging het ook al rap te hard, waardoor Newsom er vanaf de derde grindstrook er alleen voor stond. Nog vor het begin van de zesde strook werd ook de Amerikaanse ingerekend.

In een afdaling reed Valerie Demey slim weg. Het was slechts een intermezzo, want Movistar hield vooraan alles samen. In aanloop naar de zevende grindstrook liet Kopecky dan voor het eerst zien hoe sterk ze was. Van Vleuten sleurde Niewiadoma, Vos, Uttrup Ludwig en Moolman er weer bij. Ook Van Anrooij en Vollering maakten nog de aansluiting.

ENKEL KOPECKY PAREERT AANVALLEN VAN VLEUTEN

Op de laatste grindstrook perste Van Vleuten er een versnelling uit en enkel Kopecky kon volgen. Zij waren duidelijk de twee sterkste rensters in koers. Met haar sprintsnelheid die Kopecky nog achter de hand kon houden, zag het er dan al goed uit. Een groep met achtervolgsters keerde nog terug, maar op de Via Santa Caterina zou in de slotkilometer opnieuw de wet van de sterkste gelden.

De te verwachten versnelling van Van Vleuten kwam er. Kopecky en ook haar teamgenote Moolman ging mee. Die laatste moest op het steilste stuk wel passen. Kopecky niet, zij nam na die steilste passage de kop over en stond die niet meer af. Door als leidster de laatste honderden meters aan te vatten, kon het niet meer mislopen: Kopecky versloeg de volledige wereldtop en heeft die grote zege beet waar ze voor naar SD Worx is gegaan.